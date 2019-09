Savona, venerdì 20 settembre presentazione del libro "Una storia di paese - Le bombe di Savona 1974 – ‘75"

Venerdì 20 settembre alle ore 18 presso la libreria “Feltrinelli point” di via Astengo 9/11 R (affaccio su Piazza Sisto IV) a Savona, si terrà la presentazione del libro "Una storia di paese - Le bombe di Savona 1974 – ‘75".

Il libro racconta delle cd. “bombe di Savona”, la serie di dodici esplosioni avvenute nell'abitato di Savona e nelle immediate vicinanze tra il ’74 e il ’75 (con il tragico epilogo di un morto e decine di feriti), finora senza spiegazioni. Il testo propone una lettura radicalmente nuova e inaspettata della vicenda, sulla base di una lunga serie di ricerche e d’indagini e di numerose testimonianze e opinioni dei protagonisti del periodo, tra i quali Vincenzo Vinciguerra (l’ex militante di Ordine Nuovo condannato all’ergastolo per la strage di Peteano e attualmente considerato uno degli studiosi più avvertiti della “strategia della tensione”) che ha curato anche la Cronologia posta in fondo al saggio.

"Discuterò del volume con il prof. Maurizio Biagini e risponderò alle domande dei presenti" spiega l'autore Massimo Macciò.