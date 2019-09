Una domenica ricca di eventi in Provincia di Savona: ecco il programma

ALBISSOLA MARINA: a Parole ubikate uno dei più amati scrittori di noir italiani, vincitore di numerosi Premi letterari e tradotto nei maggiori paesi europei. Domenica 1 settembre alle ore 21.15 in piazza della Concordia, incontro con lo scrittore Gianni Farinetti e presentazione del nuovo romanzo giallo “La bella sconosciuta”(Marsilio). Letture a cura dell’attore Giorgio Scaramuzzino. Modera Renata Barberis. Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina. In caso di pioggia incontri al coperto nel Museo Muda.

ALBISOLA SUPERIORE: dalle 21.00 in piazza del Talian, vi sarà un incontro sul tema “Sorelle di corpo: libere tutte”, con l’esposizione del progetto fotografico di Valentina Botta e una tavola rotonda dedicata alle donne, alla lotta alla violenza e alla sensibilizzazione verso i disturbi alimentari e dell’immagine. All’incontro, con il patrocinio del Comune di Albisola Superiore, parteciperanno le volontarie e le psicologhe dello Sportello Antiviolenza Alda Merini, Chiara D’Angelo, consigliere comunale alle politiche giovanili e alle pari opportunità del Comune di Albisola Superiore, e Valentina Botta, ideatrice del progetto. “Sorelle di corpo” non è un progetto fotografico tradizionale, ma una serie di immagini di nudi femminili collettivi che vogliono focalizzare l’attenzione su un tema centrale dell’esistenza delle donne: l’accettazione della propria immagine. Il progetto è nato dalla volontà di Valentina Botta di creare una rete di sorellanza e di condivisione fra donne, accomunate da una volontà di riscatto da violenze subite. Quaranta donne di età diverse, ma tutte giovani, hanno deciso di aderire ad un appello che Valentina Botta ha lanciato attraverso i canali social per diventare “sorelle di corpo”, un invito alla consapevolezza e alla solidarietà.

CARCARE: torna il tradizionale appuntamento con l'Antica Fiera del Bestiame. La rassegna dedicata alla valorizzazione del bovino di razza piemontese, vedrà folclore, allevamento, la filiera dei prodotti locali, laboratori, l'esposizione di macchine per l’agricoltura e stand gastronomici.

FINALE LIGURE: a Gorra le tradizionali celebrazioni per Santa Rosalia. Il programma della giornata prenderà il via alle 18 con la Santa Messa nella Cappella di Santa Rosalia. A seguire la processione per le vie della frazione finalese. Il tutto si concluderà con un rinfresco a offerta libera il cui ricavato servirà proprio per i restauri degli arredi della Cappella. Ma non è ancora tutto: infatti, in questo momento importante per la comunità di Gorra, che il 1° settembre coniugherà devozione e convivialità, verranno anticipati alla comunità alcuni importanti eventi per il prossimo anno. Infatti nel 2020 la Cappella celebrerà i suoi 390 anni di storia dalla fondazione, avvenuta nel 1630. E proprio in occasione della festa del 1° settembre dedicata alla Santa si avranno le prime comunicazioni dedicate ai festeggiamenti per l'anniversario.

MALLARE: mostra di antiquariato e sagra dei Fassini e dei Turcet. Dalle ore 8 alle 22.

A QUILIANO la rassegna "Agrigusta", i prodotti del nostro territorio. Piazza Costituzione ore 10.00 - Palazzetto dello Sport Apertura Mostra della fisarmonica ed esibizione di fisarmonicisti (ingresso libero) a cura Associazione ANTEAS; ore 15.00 / 19.00 Esibizione di fisarmonicisti di tutte le età; Centro Storico ore 10.00 - “Fisarmoniche nel Borgo”; ore 10.00 / 13.00 - Esposizione animali ad uso didattico a cura dell'Azienda Agricola Giusto Gabriele e Pileri Alessio con la collaborazione di Gabriele Ferraro; ore 11.00 - Via bertone Presentazione etichetta 2019 Degustazione guidata del Buzzetto e della Lumassina; ore 12.30 - Apertura ristorazione; dalle ore 10.00 alle 13.00 - dalle 16.00 alle 23.00 Via bertone Apertura spazi degustazione vini: “La via della della Granaccia e del Buzzetto”. Produttori: Azienda Agricola Turco Innocenzo - Azienda Agricola Viarzo - Az. Agricola Vigna Nuova Turco Dionisia Piazza Gramsci "Bianchi di Ponente" di Vite in Riviera - "Chardonnay del Mâconnais di Borgogna"; ore 16.00 - Azienda Agricola Turco Innocenzo Degustazione guidata di Jacopo Fanciulli di JF Wine&Food Communication "I Bianchi e i terreni del Ponente Ligure" (prenotazione tel. 349 3201960); ore 18.15 Campionato Mondiale del pesto Genovese al mortaio Gara di selezione valida per il prossimo Campionato Mondiale 2020 che si svolgerà a Genova presso il Palazzo Ducale; ore 19.00 / 24.00 - SMSF Quilianese Radio104 Savona Sound “In diretta da Quiliano” con rotazione degli speakers e interviste; ore 19.30 - Apertura ristorazione e punti degustativi "Piatti di Liguria"; ore 21.30 - Società Cattolica Don Bazzano. Musica dal vivo "Music Time-Italian Graffiti" “Local Food" e ristorazione Centro Storico.“Piatti di Liguria” - S.M.S. Fratellanza Quilianese; - Soc. Cattolica Don L. Bazzano; - Agriturismo Innocenzo Turco; - La Faraccia; - Panetteria Genta Con aperitivi Cocktail e dolci: Bar del Centro e Latteria "Du Burgu". Durante la manifestazione nel centro storico: Mostra missionaria del centro Africa e del Perù a cura dei Frati Cappuccini liguri. Con la partecipazione delle attività commerciali del Borgo, dei produttori di Quiliano e del mercato hobbisti e artigiani a cura del Consorzio “La Piazza”.

STELLA SAN GIOVANNI: Mangialonga fra le stelle, camminata non competitiva a passo libero. Tre percorsi alternativi: 1) lunghezza 16 Km. partenza dalle 8 alle 10 con 6 punti di ristoro; 2) lunghezza 8 Km. partenza dalle 9 alle 10,30 con 5 punti di ristoro; 3) lunghezza 2 Km. partenze dalle 11 alle 12, 30 con 2 punti di ristoro. In caso di pioggia la manifestazione sarà rinviata a domenica 8 settembre.