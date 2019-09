Albenga: al via la seconda fase del Progetto Europeo "NewPilgrimAge"

Dopo l'incontro del 15 luglio scorso durante il quale, a seguito del cammino fatto da Sergio Giusto e Gianfranco "Feroce" Radini sulle orme di san Martino, si sono delineate le attività da implementare per lo sviluppo di una Local Roadmap, per lo sviluppo di una visione decennale volta alla valorizzazione del patrimonio culturale locale, allo sviluppo di un turismo culturale, lento ed esperienziale nell'ambito di un'economia sostenibile, si rinnova l'appuntamento per un workshop di co-creazione e condivisione degli obiettivi e delle linee di intervento.

I cittadini, i rappresentanti delle categorie economiche e della società civile, e gli amministratori locali, sabato 7 settembre a partire dalle ore 10 al terzo piano di Palazzo Oddo saranno coinvolti in un processo partecipativo di discussione ed identificazione di proposte operative che consentiranno la capitalizzazione dei risultati sviluppati grazie al progetto NPA e lo sviluppo di una strategia condivisa dalla comunità.

Il workshop sarà condotto dal Dott. Marco Razzi, in collaborazione con il team di progetto, è sarà organizzato in modo interattivo e vedrà l'attivazione di quattro tavoli di discussione sui seguenti temi:

1. Vocazione turistica del territorio, con focus specifico su accoglienza e offerta di strutture e servizi

2. Valorizzazione del territorio: dalle produzioni locali ai diversi possibili 'turismi' locali

3. Valorizzazione del patrimonio culturale e delle varie esperienze di associazionismo presenti nel territorio

4. Il tempo libero e la capacità locale di rendere attrattivo il territorio

L’incontro è dedicato in particolare a soggetti attivi sul territorio e rappresentanti dei diversi settori che potranno apportare il loro contributo alla costruzione della local Roadmap.

Per qualsiasi informazione contattare il Dott. Davide Geddo presso l’Ufficio Politiche Comunitarie al numero 0182 562224.