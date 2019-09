Albenga, grande festa a Lusignano: "Nonna Rina" compie 101 anni

Grande festa a Lusignano per onorare degnamente l'importante traguardo dei 101 anni di "Nonna Rina".

Rina in realtà all'anagrafe si chiama Angiola Briano ed è nata il 30 agosto di ben 101 anni fa a Savona.

Si è trasferita nella frazione albenganese di Lusignano oltre 40 anni fa con la famiglia (Il genero lavorava ai cantieri navali).

Ricordata da molti con affetto anche per avere svolto per lungo tempo il mestiere di cuoca in ospedale.

Alla grande festa a Lusignano erano presenti, oltre a una nutrita discendenza di parenti, anche tantissimi amici, il sindaco Riccardo Tomatis e una rappresentanza dell'amministrazione comunale ingauna.