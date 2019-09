Il Comune di Pontinvrea si attiva per il restyling dell'immobile (ricevuto in donazione) denominato "Albergo Stella".

Nei giorni scorsi, la giunta comunale guidata dal sindaco Matteo Camiciottoli ha incaricato l'ingegnere Massimo Atanasio di redigere un progetto esecutivo suddiviso in lotti funzionali.

L'intenzione dell'amministrazione pontesina è quella di eseguire una ristrutturazione definita 'pesante' per rimettere in funzione l'edificio al fine di utilizzarlo come "casa vacanza".