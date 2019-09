Alassio, Alberto Briatore entra nel consiglio nazionale di Accademia Kronos

L'alassino Alberto Briatore, presidente della locale sezione di Accademia Kronos, è ufficialmente un membro del consiglio nazionale dell'Associazione.

"Questa mattina ho ricevuto una telefonata dal Presidente nazionale di Accademia Kronos, Franco Floris, che mi ha lasciato senza parole - ha spiegato proprio Alberto Briatore - Sono stato eletto nel consiglio nazionale della nostra Associazione. Ero in lizza nelle passate elezioni risultando il primo dei non eletti, ed ora a causa delle dimissioni, per sopraggiunti impegni lavorativi di una Consigliera, subentro al suo posto".

"Qualcuno dei miei volontari oggi scherzando mi ha detto 'ora sei nella stanza dei bottoni' - ha proseguito Briatore - Già da ora mi metto a disposizione del Presidente e del Direttivo per qualsiasi incarico mi vorranno affidare, anche se non lo nego mi piacerebbe occuparmi di cinofilia a carattere nazionale. Primo impegno ufficiale sarà la partecipazione alla premiazione del premio internazionale 'Io faccio la mia parte' che avrà luogo venerdi 27 settembre nel Campidoglio di Roma".