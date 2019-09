Si avvicina gradualmente alla fine il ciclo di viste guidate "Priamar Sotterraneo" a Savona

Il 6 settembre, con il patrocinio del Comune di Savona, l'Istituto Internazionale di Studi Liguri e il Gruppo Speleologico Savonese DLF proseguono il ciclo di visite guidate "Priamàr Sotterraneo: alla scoperta dei segreti e delle segrete della Fortezza di Savona".

Durante la visita si percorreranno luoghi della fortezza chiusi al pubblico, antiche gallerie, cunicoli, passaggi coperti, si accederà alle postazioni per mitragliatrici della seconda guerra mondiale e al suggestivo ambiente sotterraneo di “Santa Caterina”.

Si potrà scegliere di partecipare ai tre gruppi con inizio alle ore 20.30 21.00 e 21.30 rispettivamente.



Il punto di incontro sarà 15 minuti prima dell'inizio di ogni gruppo sul Priamàr, presso l'ingresso del "Civico Museo Archeologico", nella Piazza del Maschio.

Prenotazioni telefoniche (tel. 338.4951.405) o tramite e-mail ( info@museoarcheosavona.it )

Per motivi di sicurezza sarà ammesso un numero di visitatori non superiore a 90 persone (30 per gruppo): sarà data la precedenza a chi si sarà prenotato.

La visita comporta il biglietto d'ingresso al Museo Archeologico con uno sconto speciale per i minori di 18 anni (3 euro anziché 6) e un euro di sconto anche per i maggiorenni (7 euro anziché 8).

I visitatori dovranno essere forniti di calzature adeguate e di una torcia elettrica a mano o frontalino.

Con gli ultimi apppuntamenti del 13 e 24 settembre si concluderà questo ciclo di visite guidate.