Varazze, un settembre ricco di eventi e di ospiti

Varazze svela il calendario per il mese di settembre: dalla manifestazione dedicata alle Associazioni Sportive "All Sport", all'ultimo appuntamento con la rassegna Varazze è Lirica, al Lanzarottus Day e al concorso nazionale per scoprire giovani autori di canzoni "Genova per Voi" che, dal 18 al 22 settembre, porterà a Varazze ospiti quali: Franco Fasano, autore di successi come Mi manchi (Fausto Leali), Ti lascerò (Fausto Leali/Anna Oxa), Regalami un sorriso (Drupi) ma anche di canzoni per lo Zecchino d’Oro (Goccia dopo goccia, Katalicammello…) e sigle di cartoni animati (Piccoli problemi di cuore, Pesca la tua carta Sakura, Rossana…); Willie Peyote, rapper vincitore del talent Genova Per Voi che, con il suo album La sindrome di Tôret ha conquistato la Top 10 dei dischi più venduti in Italia; Federica Abbate che vince il talent nel 2013 e ottiene in premio un contratto come autrice per Universal Music Publishing, scrive per Eros Ramazzotti, Loredana Berté, Giusy Ferreri, Alessandra Amoroso, Boomdabash, Marracash, Benji e Fede, Francesca Michielin e tanti altri; Emanuele Dabbono, cantautore noto al grande pubblico per la partecipazione nel 2008 alla prima edizione di X Factor e, più recentemente, come autore degli ultimi successi di Tiziano Ferro; e Luca Galtieri, inviato di Striscia la Notizia.



Non mancheranno - ci spiegano gli organizzatori - anche presentazioni di libri con giornalisti del Corriere della sera e un tributo popolare a Fabrizio De André in riva al mare all'ora del tramonto, che vedrà coinvolta anche la Banda Cardinal Cagliero.



Ecco il programma nel dettaglio :



- Fino al 13 settembre Varazze All Sports, tre settimane immersi nello sport in collaborazione con le Associazioni sportive di Varazze

- Martedì 3 serata di ballo liscio in Piazza Bovani ore 21

- Venerdì 6 Balli Occitani in Piazza Bovani ore 21

- Sabato 7 Varazze è Lirica Oratorio San Giuseppe ore 21:00

- Domenica 8 Vespa Mare e Monti ore 9 iscrizioni Bar Miramare ore 11 partenza Molo Marinai d'Italia

- Dal 13 al 15 Altro che hobby - mercatini Lungomare Costa

- Sabato 14 All Sport manifestazione dedicata alle Associazioni sportive

- Sabato 14 Festival al lume delle stelle

Oratorio NS Assunta

- Mercoledì 18 Genova per voi - Fuori l'autore. Presentazione degli 8 finalisti. Conduce Luca Galtieri. Piazza Bovani, ore 17.30

- Giovedì 19 Genova Per Voi – All’ombra dell’ultimo sole. Tributo popolare a Fabrizio De André. Con presentazione del libro Tutto De André di Federico Pistone, giornalista del Corriere della Sera Piazza Bovani, dalle ore 17:30

- Venerdì 20 Genova Per Voi - La storia. Incontro con Willie Peyote, Federica Abbate, Emanuele Dabbono. Piazza Bovani, ore 17:30

- Sabato 21 Genova per Voi – Le canzoni dello zecchino d’oro. Con Franco Fasano. A seguire, la Finalissima, con gli 8 finalisti. Conduce Elisabetta Gagliardi. Piazza Bovani, ore 17:30.

- Domenica 22 Genova Per Voi - La Premiazione. Villa Cilea, ore 11:30.

- Sabato 21 Lanzarottus Day