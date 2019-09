Rally: nuovo logo e qualche anticipazione sulla prima edizione del “Giro dei Monti Savonesi Storico”

Mancano ormai solo due mesi e mezzo al tanto atteso "Giro dei Monti Savonesi Storico" in programma il 16 e 17 novembre ad Albenga. Una prima edizione che, dal giorno del suo annuncio, ha già richiamato l’attenzione di tantissimi appassionati di rally ed in particolare della sua formula storica. Il percorso di avvicinamento all’evento prosegue, con gli organizzatori fortemente impegnati per offrire una manifestazione importante che risponda alle aspettative della vigilia. L'iniziativa è partita da Sport Infinity, l’associazione sportiva che ad Andora organizza da alcuni anni la "Ronde della Val Merula" e che annovera tra le sue fila anche alcuni ingauni e savonesi.

Mentre sono in fase di definizione gli ultimi dettagli, filtrano alcune anticipazioni. Per prima cosa è stato ufficializzato il logo di questa edizione, che richiamando i colori di un tempo presenta una veste grafica rinnovata e moderna. Sembra poi ormai certo che il percorso di gara, come era stato promesso in fase di presentazione e come molti appassionati avevano auspicato, possa ricalcare le prove storiche del "Giro".

La città di Albenga, dove da troppo tempo mancava un rally, sarà sede di partenza e di arrivo. Il centro storico ospiterà alcune fasi importanti dell’evento, ma le vetture storiche potranno essere ammirate anche in altre zone della città e nelle frazioni ingaune. La manifestazione già dalla sua ideazione si è posta l'obiettivo di richiamare l’attenzione sul territorio, con un suo coinvolgimento diretto per la valorizzazione delle proprie tipicità. Ai piloti, agli accompagnatori e agli uomini dei teams, grazie alla collaborazione di alcuni operatori locali, verranno infatti proposte iniziative mirate a valorizzare le migliori attività del territorio. Dal Comitato Organizzatore giunge infatti un invito a tutti gli imprenditori locali a proporre idee destinate a promuovere i loro prodotti ed a rendere più accogliente ed interessante l'intero comprensorio. Ogni suggerimento sarà gradito e valutato con la massima attenzione.

Per informazioni e contatti è possibile scrivere una mail all'indirizzo info@sportinfinity.it