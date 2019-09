Savona, sabato 7 settembre l'inaugurazione "Collezione degli stili di Albisola"

Sabato 7 settembre alle ore 11.00 si inaugura: “COLLEZIONE DEGLI STILI DI ALBISOLA” a cura di Enrica Noceto presso la galleria GULLIarte Corso Italia 201r. A Savona.

E' il terzo evento in programma, nella quinta edizione della rassegna d'arte ceramica “Kéramos 2019", inaugurata il 15 giugno, con la presenza di oltre 50 artisti, tra contemporanei e storicizzati, dove si possono scorgere una vasta varietà di modulazioni della materia prima con cui sono realizzate le opere: l’argilla. Un progetto che quest'anno ha avuto collaborazioni e patrocini importanti ,che hanno accresciuto l'immagine e il valore di questo evento a livello nazionale, sviluppato ed organizzato da una galleria privata. La mostra “Collezione degli stili di Albisola” è un'esposizione di carattere storico con le riproduzione in ceramica di stili antichi realizzate da sette fornaci storiche del territorio:

CERAMICHE GAGGERO – CERAMICHE GUARINO – CERAMICHE LA NUOVA FENICE CERAMICHE S. GIORGIO – CERAMICHE SORAVIA – CERAMICHE VIGLIETTI – STUDIO ERNAN DESIGN

Inoltre, come metro di paragone, per ammirare la maestria di queste riproduzioni eseguite dalle fornaci albisolesi, sarà per l'occasione esposta una collezione privata, con Ceramiche del Settecento e dell’Ottocento. Nel corso dell’esposizione, che durerà fino al 29 settembre 2019, insieme alla mostra 'madre' Kéramos 2019, visibile al piano superiore della galleria, e' in programma una conferenza:

DOMENICA 22 SETTEMBRE ORE 18,00 sul tema: “Storia e Stili della tradizione Ceramica Albisolese“. I relatori, che interverranno alla conferenza sono esperti e collezionisti di quest'arte ceramica: Federico Marzinot, Enrica Noceto, Anna Pisani e Renato Giusto. Le mostre con ingresso libero sono visitabili fino al 29 settembre 2019 tutti i giorni:

11.00/12.30 – 15.30/19.30 - chiuso il lunedì mattina.

INFO/CONTATTI: GULLIarte | 019/812894 | info@gulliarte.it |www.gulliarte.it

Si ringrazia per la collaborazione e i patrocini concessi:

Rassegna realizzata con il patrocinio: Città di Savona | Comune di Albissola Marina | Comune di Albisola Superiore | Comune di Terzorio AiCC – Associazione Italiana Città della Ceramica

con la collaborazione: Festival Internazionale della Maiolica | Lampi Creativi | Museo della Ceramica Giuseppe Gianetti

con il supporto: Associazione Paraxo | La Fornace |MeeTTTingpoint.

ARTISTI CONTEMPORANEI PRESENTI IN KÉRAMOS2019: Riccardo Accarini, Lorenzo AcquaviVa, Elysia Athanatos, Sandra Baruzzi, Samuele Bonomi, Narciso Bresciani, Claudio Carrieri, Jèsus Castanon, Attilio Cicala, Licia Cicala, Giovanna Crescini, Gianluca Cutrupi, Miro Denicolò, Evandro Gabrieli, Dino Gambetta, Giuliana Geronazzo, Giordano Giampalo, Gianni Celano Giannici, Maria Heyerdhal, Enzo L’Acqua, Giorgio Laveri, Adriano Leverone, Sandro Lorenzini, Giacomo Lusso, Ole Lislerud, Andrea Mannuzza, Marcello Mannuzza, Guglielmo Marthyn, Anna Matola, Giorgio Moiso, Simone Negri, Enrica Noceto, Brenno Pesci, Bianca Piva, Carlo Pizzichini, Ylli Plaka, Antonio Quattrini, Carla Rossi, Laura Scappatura, Renza Sciutto, Carlo Sipsz, Fabio Taramasco, Vincenzo Randazzo, Angelo Zilio, Carlo Zoli.

ARTISTI DEL NOCEVENTO: Attilio Antibo, Aurelio Caminati, Carlos Carlé, Elde Angar, Roberto Gaiezza, Umberto Ghersi, Giovanni Massolo, Mario Porcù, Antonio Sabatelli, Eliseo Salino.