Scuole di Garlenda, il 9 settembre l'open day

Il 16 settembre ripartono le lezioni e per l’anno scolastico 2019-2020 a Garlenda sarà possibile scegliere di tenere i bambini in classe anche nei pomeriggi non previsti dall’orario canonico. Per la primaria, infatti, viene riproposto il progetto “Pomeriggi integrativi” che riguarda le giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. Considerato il successo dell’edizione “numero 0” svoltasi da novembre 2018 a maggio 2019, anche la Direzione Didattica ha deciso di venire incontro alle esigenze delle famiglie, mettendo a disposizione le risorse economiche per le attività che i bambini faranno in queste ore in più. In particolare saranno finanziati corsi sportivi e per imparare l’inglese attraverso la recitazione. Questo ovviamente oltre al servizio di assistenza nei compiti, che è stato fin da subito una delle ragioni che ha spinto i genitori a chiedere l’avvio del progetto, insieme alla necessità di tenere i figli a scuola fino a metà pomeriggio per esigenze lavorative.

Il Comune di Garlenda, con proprie risorse e con i fondi raccolti dalle famiglie, coprirà parte dei costi del personale che seguirà i bambini che usufruiranno dei pomeriggi integrativi. L’obiettivo è ridurre a zero le spese per gli utenti o comunque mantenerle su cifre sostenibili da tutti.

L’Amministrazione Comunale, oltre la Direzione Didattica e la Dott.ssa Poggio, desidera ringraziare le mamme e i papà che da più di un anno si sono impegnati con le raccolte benefiche in occasione di feste e sagre, la Pro Loco di Garlenda per la disponibilità e tutte le associazioni e le attività commerciali che non hanno mancato di dare il loro contributo. Ciò dimostra che l’intera comunità tiene alla propria scuola e desidera che i piccoli possano frequentare le lezioni nel loro paese. Inoltre, i numeri contenuti ed il buon rapporto creatosi con le insegnanti permette una didattica più attenta ai bisogni dei singoli alunni, con una ricaduta positiva sulla loro crescita.

Chi volesse approfondire la conoscenza delle scuole dell’Infanzia e Primaria di Garlenda potrà farlo il 9 settembre in occasione dell’open day, che si svolgerà dalle 10-12 per l’asilo e dalle 9 alle 11 per le elementari. E’ ancora infatti possibile iscrivere i propri figli a Garlenda così come è possibile dare sin da ora l’adesione ai pomeriggi integrativi (che partiranno però ad ottobre, quando si avvierà anche il servizio mensa).