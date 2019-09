Impatto tra una motocicletta e una bici in regione Rollo ad Albenga. L'episodio si è verificato nella tarda mattinata di oggi.

Coinvolti nel sinistro una donna di 56 anni e un ragazzo di 18, fortunatamente entrambi non gravi. Sono stati trasportati in codice giallo all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le cure del caso.