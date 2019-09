Tabellone "in tilt": stazione di Savona nel caos, lamentele dei pendolari e dei turisti

Giunge alla Redazione di Savonanews questa segnalazione: "Sono circa le 13 e il tabellone elettronico con gli orari della stazione di Savona è 'piantato' sui primi treni dell'alba e non è più stato aggiornato" (vedi foto).

Proseguono i viaggiatori coinvolti, sia turisti che pendolari: "Il tabellone non fornisce le informazioni più essenziali, come eventuali ritardi, o treni soppressi, e nemmeno che binario prendere per tornare a casa. Il personale di Trenitalia disponibile fa quel che può ma è poco e spesso non informato".

Concludono i viaggiatori: "Ci auguriamo di non dover trascorrere una giornata intera in stazione e speriamo che tutto venga risolto al più presto".