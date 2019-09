"Amoresettanta", una commedia che fa ridere ma anche riflettere, in scena a Pietra Ligure

La compagnia "Borgioverezzi3" dell'Unitre Borgio Verezzi-Pietra Ligure, con il testo "Amoresettanta" del laboratorio teatrale, va in scena il giorno 10 settembre alle ore 21.00, presso il teatro Moretti di Pietra Ligure per la regia di Clara Clementi e con la consulenza artistica di Marco Segrini.

Tommaso, un anziano attore rimasto vedovo prematuramente, è in convalescenza e ha bisogno di essere assistito.

Le figlie, Simona e Michela, decidono di assumere una badante che lo assista.

Luigia, una stravagante vicina del piano di sopra, se ne occuperebbe ben volentieri con lo scopo di accasarsi. Le figlie però si accordano con Teresa, una coetanea di Tommaso, che ha passato la vita a fare opere di assistenza in giro per il mondo. Le giornate di Tommaso trascorrono tra una visita di Giobatta, portinaio poeta, sua moglie Lisetta e le visite di Wanda, un attrice che ha lavorato in passato con Tommaso. Le figlie intanto devono affrontare un problema e Tommaso...

Una commedia dove si ride molto ma con diverse riflessioni su temi di grande attualità, come la terza età, l’integrazione, la solitudine, la follia, l’amicizia, l’amore.

Di sicuro rilievo e molto interessanti le interpretazioni di due personaggi opposti nel carattere fatti dalla stessa attrice.

Da sottolineare che il lavoro durante le prove per l’allestimento, ha strizzato l’occhio alla commedia dell’arte.

Gli interpreti sono:

- Mihaela Bucurica

- Gabriella Finocchio

- Elisabetta Galano

- Ciro Illiano

- Claudio Linoli

- Alessandro Metelli

- Maria Pia Saccone

- Carla Spinola.

Il tecnico del suono Graziella Pedroni

L’assistente di scena Jessica Catalano

Regia Clara Clementi

Consulenza Artistica Marco Segrini.