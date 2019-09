"Quattro letture per quattro città": gli appuntamenti di fine estate con l'associazione #Cosavuoichetilegga?

“L'estate sta finendo”, ci diceva anni fa una nota canzone tormentone e noi dell'APS #cosavuoichetilegga? Oggi diciamo: “L'estate sta finendo... ma la nostra voglia di donare letture no”. Alla fine della stagione estiva 2019, vorremmo ringraziare tutte le persone che sono venute ad ascoltare le nostre nostre letture (e molte volte hanno letto con noi), gli organizzatori di eventi ed i Comuni che ci hanno ospitato. Desideriamo ringraziare come sappiamo fare noi leggendo ed è per questo che vi invitiamo a 4 eventi di fine stagione. Grazie Grazie a tutti” dice la presidente Irene Ciravegna all'unisono con i soci lettori, che prosegue così: "Crediamo che “Leggere e donare una lettura è un atto “rivoluzionario”. Condividere con il proprio pubblico emozioni, argomenti di attualità, storie di vita quotidiana è molto arricchente per entrambi: Lettore e ascoltatore. Ogni performance di lettura crea un cambiamento nel luogo dove leggiamo, tra le persone che incontriamo e in noi. Tra letture “profonde”, divertenti, curiose o misteriose la cosa più importante per noi è la “relazione umana” che riusciamo ad instaurare con chi abbiamo di fronte. Uno scambio umano che crea cultura, diffonde cultura”.

Mercoledì 4 settembre 2019 Grotte di Borgio Verezzi ore 21

«PERCHE’ NON VADANO MAI VIA»

Performance di lettura teatrale e non solo tratta dal libro di Emilio Grollero, Perchè non vadano mai via, ed. La vita Felice, Milano con lettori ad alta voce: Simonetta Tassara, Micaela Verganesi, Mauro Bico, Sara Ogando dos Santos e il nostro accompagnatore musicale Gian Paolo Grollero e la partecipazione del Gruppo stabile lettori dell' APS #Cosavuoichetilegga? Anna Cossetta, Graziella Ghezzi, Michele Marziano, Susy Minutoli, Paola Paolino, Loredana Polli e gli interventi Cosavuoichetidanzi? con Irene Ciravegna, Gabriella Gallo voce fuori campo: Franco Heera Carola Coreografie: Irene Ciravegna Regia: Franco Heera Carola organizzazione: Cooperativa Arcadia Grotte Borgio Verezzi INGRESSO 5 EURO

La performance darà voce alle storie e alle narrazioni dei nostri avi: pescatori, falegnami, che hanno amato e vissuto nel nostro territorio duro e aspro. Si tratta di un vero e proprio mosaico di storia popolare ligure, che si rifà alla metodologia storica inaugurata, in Liguria, nell’Archivio Ligure di Scrittura Popolar, istituito nel 1986 da Antonio Gibelli.

La memoria della gente comune, ovvero la memoria del quotidiano, rappresentano infatti un importante filone di ricerca storica attuale rilevante, non soltanto dal punto di vista scientifico, ma anche culturale, perché capace di far arrivare, attraverso la narrazione degli attori, lo stile di vita, i pensieri e i simboli, di una tradizione culturale locale, che altrimenti andrebbe a scomparire. I lettori dell’associazione di promozione sociale #cosavuoichetilegga? di Albenga interpreteranno i diversi personaggi del nostro passato, mentre due danzatori, facenti parte della medesima associazione, concluderanno la serata dando corpo e movimento alla lettera di un pescatore che, nel rimorso di aver perso il suo grande amore, lo cerca invano. Lettura e danza si fonderanno in un percorso culturale di grande valore scientifico e artistico, per ascoltare e vivere insieme ai nostri avi, la loro (e forse anche un po’ nostra) vita quotidiana.

Venerdì 6 settembre 2019 Loano, Parco Leone Grossi, ore 21

“POESIE IN FIOR DI PARCO” Letture libere, Performance, installazioni e reading. Vieni ad ascoltare una poesia, vieni a leggere o a scrivere la tua poesia. POESIA FA RIMA CON IRONIA? letture ad alta voce di poesie “ironiche” che fanno sorridere raccontando il mondo. In ognuna delle serate i partecipanti potranno leggere le loro poesie autografe o ascoltare letture eseguite da lettori “esperti”. Leggeranno: Vera Bonaccini, Susy Minutoli, Graziella Ghezzi, Sara Ogando Dos santos, Monica Maggi, Simonetta Tassara, Micaela Verganesi, Mauro Pinzone, Alberto Calandriello e una special Guest Roberto Marzano. organizzazione #atuttotondo , letture APS #cosavuoichetilegga e Il borgo dei poeti.

Sabato 7 settembre 2019, dalle ore 16

Ligo (Villanova d'Albenga) piazza del paese INAUGURA LA CASETTA DEI LIBRI.

Iniziativa volta a diffondere il book crossing e liberare i libri imprigionati negli scaffali Programma: Giochi per tutte le età, Merenda per tutti, Letture a cura del gruppo "cosavuoichetilegga" con Titti Minacapilli, Giancarlo Enrico “Binello”, Mauro Pinzone e Monica Maggi, Libri a volontà organizzazione a cura del “Circolo di Ligo”.

Domenica 8 settembre 2019, ore 21,15 Pieve di Teco, Teatro Salvini

SALE D’ATTESA TRE DONNE E LE LORO STORIE, SPETTACOLO TEATRALE, con Graziella Ghezzi, Susy Minutoli, Paola Paolino testi di Daria Pratesi - Coreografie ed interventi danzati di Irene Ciravegna, lettura introduttiva: Loredana Polli Service: Miniservice di Alessandro Mazzitelli - aiuto tecnico e montaggio: Aps °cosavuoichetilegga? Michele Marziano e Claudio Cepollina coordinamento organizzativo e promozione: Monica Maggi di Atuttotondo Regia di Carlo Deprati produzione APS #cosavuoichetilegga? Con il patrocinio della Provincia di Imperia

"Sale d'attesa" è la storia di tre donne che si incontrano casualmente nelle sale d'aspetto di vari professionisti, dal parrucchiere all'estetista, al fisioterapista. Tra loro nascono relazioni dal racconto del quotidiano. I profili delle tre donne vengono tracciati con arguzia e intelligenza suscitando ilarità. Uno spettacolo che fa riflettere con il sorriso sulle labbra. INGRESSO AD OFFERTA MINIMA PER SOSTENERE PROGETTI DI LETTURA AD ALTA VOCE.