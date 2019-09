Comune di Genova verso la limitazione alla circolazione ai mezzi più inquinanti. Arecco: "Ridurre il traffico e l'inquinamento anche nel centro di Savona"

"Concordo con la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie per migliorare la qualità dell'aria nei centri urbani, tuttavia chiudere parzialmente o completamente al traffico veicolare è un'extrema ratio che, loro malgrado, si son trovati a dover attuare il Governo Toti ed il Sindaco Bucci, per la passata inerzia delle Amministrazioni precedenti. Ma il vero servizio della politica è programmare, risolvere, non stare alla finestra lasciando ai posteri la risoluzione dei problemi." Sostiene il Vicesindaco Massimo Arecco, in relazione alla recente delibera regionale del Novembre 2018, che ha visto imporre ai comuni di Genova, la Spezia, Busalla, di mettere in atto tutte le misure necessarie per migliorare la qualità dell'aria.