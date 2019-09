Governo. Battelli (M5S): "Ora avanti con coraggio e decisione"

"Forti del consenso ricevuto nel corso di un grande esercizio di democrazia andiamo avanti con coraggio e decisione: le nostre idee e le nostre proposte vincono e vinceranno perché fondate sulle esigenze reali dei cittadini. Insieme. Si può". Così, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli del M5S dopo il voto su Rousseau, dove 79.634 dei 117.194 mila iscritti hanno votato dalle 9 alle 18 per decidere se dare il via libera o meno all'accordo con il Pd per la nascita di un nuovo governo guidato da Giuseppe Conte.