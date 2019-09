Italiana Coke, Melis (M5S): "Bene ha fatto la Provincia a impugnare il ricorso della cokeria"

"Il M5S sostiene la Provincia di Savona nella vicenda giudiziaria che la vede contro Italiana Coke, che ostinatamente continua, per vie legali, a non prendere in carico e adottare le numerose e aggiungo necessarie prescrizioni ambientali", dichiara il consigliere regionale Andrea Melis.

"La salvaguardia del lavoro passa innanzitutto dal rispetto verso gli stessi lavoratori e il territorio - continua Melis -: l'azienda e il suo management dunque non possono posticipare ulteriormente il rispetto delle prescrizioni che l'AIA provinciale prevede, senza che questo non comporti una percezione negativa dello stesso insediamento produttivo, oltre che dei presunti impatti di carattere sanitario che potrebbero registrarsi".