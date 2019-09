Albissola Marina, Festival Parole ubikate in mare: il 9 settembre arriva Marco Travaglio

Nell’ambito del Festival Parole ubikate in mare, organizzato dalla Libreria Ubik e dal Comune di Albissola Marina.

Per la prima volta le più autorevoli personalità che si battono da sempre contro la Torino-Lione (Travaglio, De Luca, Revelli, Montanari, Mercalli, ecc) si ritrovano in un libro. “L'impresa non è mai stata delle più semplici: difendere, anzi nobilitare, anzi beatificare una “grande opera” tanto inutile quanto inquinante che scaverebbe un buco di 60 chilometri nella montagna, e un altro di almeno 10 miliardi in quel che resta del bilancio dello Stato per far risparmiare un'oretta nel trasporto di merci prive di qualsivoglia fretta: il Tav Torino-Lione, concepito 29 anni fa nel 1990 quand’era appena caduto il Muro di Berlino al governo c’erano Andreotti e Cirino Pomicino e alle Ferrovie Lorenzo Necci, tutti puntualmente spazzati via da Tangentopoli o peggio da Mafiopoli...”