In arrivo maltempo con una forte rinfrescata: le temperature piomberanno verso il basso fino al weekend

Dovremo attendere ancora qualche ora o al più qualche giorno e portar pazienza, in quanto nuclei di aria fresca ed instabile provenienti da nord-ovest, saranno portatrori di un repentino calo delle temperature soprattutto sul Nord Italia, Liguria compresa.

Il primo è transitato tra lunedi e martedi, scrostando il caldo fastidioso dalla nostra Penisola e aprendo una condizione termica decisamente più sopportabile da nord a sud, specie durante le ore notturne. Il caldo afoso diurno ha ormai lasciato le nostre regioni settentrionali, dopo i forti venti di tramontana (molto secchi) che hanno favorito un abbassamento del livello igrometrico sotto il 30-45% nella giornata oggi (caldo torrido ma sopportabile).

Un secondo nucleo agirà al nord e su parte del centro tra giovedi pomeriggio e venerdì; sarà più intenso rispetto a quello precedente, anche se la zona di influenza sarà limitata all’alta Italia. Arriveranno molto probabilmente piogge e temporali ben più intensi sulla Valpadana che potranno questa volta coinvolgere anche i settori liguri (specialmente quelli dell’entroterra di Savona e Genova).

Temperature : questa mattina spiccano valori inferiori a 15° sulle pianure del nord ed a tratti nelle zone interne del centro. Più elevate le temperature lungo le coste del meridione e sulle Isole con valori ancora superiori a 20°. La colonnina di mercurio è scesa anche sulla Riviera Ligure, con soli 18°C nel Tigullio e 19°C a Imperia, 21°C a Genova e Savona.

Attenzione tra giovedì sera e venerdì in alcuni casi, dove agiranno rovesci o forti temporali, le temperature durante il giorno potrebbero mantenersi al di sotto dei 20°; stessa cosa nelle aree interne dell’Italia centrale e a tratti sull’alto Adriatico.

Seguirà nei giorni a seguire un repentino abbassamento delle temperature notturne (servirà il maglioncino anche sulla Riviera Ligure) con temperature in costa che scenderanno fino a 14-16°C, fino a 10°C sulla Valpadana. Primo freddo in montagna, con valori ben sotto i 10°C sopra gli 800m. Arriverà addirittura la prima spolverata di neve sulle Alpi attorno ai 2500m su Piemonte e Lombardia, sopra i 2600-2700m su Alpi Marittime.

Nell’immagine le temperature minime previste giovedì mattina sull'Italia: spicccano valori i 11-12°C sulle pianure dell’ovest piemonte, fino a 15-16°C in Lombardia, 16-18°C su Emilia e Veneto. Fresco anche sulla Liguria, con valori sotto i 15°C anche in vicinanza delle coste. Solo in riva al mare le temperature resteranno comprese tra i 17 ed i 19 gradi.

