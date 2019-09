Domato poco dopo le 13:30 l'incendio a Dego

Sono state ultimate poco dopo le 13:30 le operazioni di spegnimento del rogo divampato nella tarda mattinata di oggi in località Bormiola nel comune di Dego.

L'evento ha impegnato per oltre un paio d'ore una squadra dei Vigili del Fuoco proveniente dal Distaccamento di Cairo Montenotte. Gli uomini sono stati costretti ad operare in un'area particolarmente impervia, ma con impegno hanno avuto la meglio sulle fiamme.

La zona in cui è divampato l'incendio è abbastanza ridotta per dimensioni e fortunatamente non si registrano persone ferite, ustionate o intossicate, né danni ad abitazioni.