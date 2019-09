Perdite idriche a Borgio Verezzi, il sindaco: "Già allertati i tecnici di Ponente Acque"

Riscontrate perdite d'acqua lungo la strada che da Verezzi scende a Borgio. Spiega il sindaco Renato Dacquino: "Ovviamente mi dispiace per la perdita di un bene prezioso come l'acqua, che soprattutto nella stagione più calda va gestito con parsimonia ed oculatezza.

Detto questo - prosegue il sindaco - l'inconveniente non è grave ed ho già provveduto a segnalarlo al personale di Ponente Acque. Pare che alla base di tutto ci sia un sovraccarico di una vasca di accumulo e ho interpellato il gestore per capire insieme come mai, dopo sette anni ininterrotti senza alcun disagio, questo identico problema si sia riproposto poco tempo fa e poi nuovamente due domeniche fa, domenica scorsa e oggi".