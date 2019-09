Aperte le iscrizioni al Corso di Speleologia con il Club Alpino Italiano di Savona

La Scuola Nazionale di Speleologia, per il tramite del Gruppo Grotte CAI Savona, organizza il corso di speleologia aperto a tutti coloro che non vedono l’ora di conoscere e scoprire i fantastici luoghi nascosti nel sottosuolo della provincia di Savona.

Il corso si terrà dal 28 Settembre al 11 Novembre 2019 e sarà composto da 5 lezioni teoriche e 7 esercitazioni pratiche.



Le lezioni teoriche si terranno ogni venerdì alle ore 21.15 nella sede del Gruppo Grotte Cai Savona presso l’Asilo Nido Piramidi in Corso Mazzini, 25 e avranno lo scopo di introdurre gli allievi alla conoscenza dell’ambiente carsico affrontando i vari aspetti (ambientamento, alimentazione, geologia, biologia, ecologia, soccorso in grotta, attrezzatura tecnica).

Le esercitazioni pratiche, invece, si svolgeranno di domenica e sul territorio savonese, in particolare Bardineto, Monte Carmo e Finale Ligure, e avranno lo scopo di far conoscere e praticare le tecniche di progressione in grotte via via sempre più tecniche applicando ogni volta tutte le misure di sicurezza imposte dalla Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano.

Al fine di far prendere confidenza con l’attrezzatura tecnica che verrà fornita agli allievi, gli stessi inizieranno ad allenarsi su una parete di roccia, alla luce del giorno, nella splendida cava dei fossili di Verezzi.



La presentazione del corso, con proiezione di slide e filmati, avverrà nella sede del Gruppo Grotte Cai Savona venerdì 13 Settembre 2019 alle ore 21.15.



Durante tale presentazione ci sarà anche l’opportunità di iscriversi alla gita di prova di domenica 15 settembre che consentirà, anche agli ultimi indecisi, di prendere confidenza con l’ambiente ipogeo, conoscere gli altri allievi e gli istruttori del corso.



Le iscrizioni al corso, il cui unico requisito per iscriversi è aver compiuto il 15° anno di età, sono aperte da oggi e termineranno venerdì 27 settembre.



La quota di iscrizione è pari a Euro 50 per i soci Cai (più quota tesseramento Cai per chi non lo fosse ancora) e comprende anche il noleggio dell’attrezzatura personale nuova e completa oltre che di quella collettiva e tutte le coperture assicurative (infortuni e responsabilità civile).



Alla fine del corso, ciascun allievo avrà l’opportunità di continuare a frequentare il Gruppo nelle continue scoperte ed esplorazioni.



Far parte del Gruppo Grotte CAI Savona, molto eterogeneo per età, fisicità e con una significativa quota rosa, significa ricercare, esplorare e studiare nuove cavità carsiche trascorrendo meravigliose giornate a contatto con la natura, assieme ad altra gente, e scoprendo posti incredibili che molti non immaginano nemmeno esistano!



Quindi, pur essendo rilevante l’impegno scientifico, il Gruppo Grotte CAI Savona colloca sempre al primo posto il fattore umano e può contare su una Scuola Nazionale ben organizzata e strutturata, quale è quella del Cai.



Caratteristica unica del Gruppo Grotte CAI Savona è l’esperienza, la professionalità e lo spirito di gruppo che rendono piacevoli, e alla portata di tutti le attività esplorative che a prima vista potrebbero sembrare proibitive a chi ha capacità fisiche scarse.



Inoltre, la speleologia, contrariamente a quanto si ritiene, non è più considerata uno sport estremo ed è alla portata di tutti se praticata con istruttori certificati dal C.a.i.

Infine, poter vedere una grotta da speleologo, e soprattutto scoprirne ed esplorarne delle nuove, è ben diverso dal visitare una grotta turistica, così tanto diverso che ogni volta si provano emozioni uniche e irripetibili.

Il Gruppo Grotte Cai Savona vi aspetta ogni venerdì presso la sede dalle 21 alle 22 oppure potete contattarlo tramite il loro sito internet www.ggcaisavona.it