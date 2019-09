Cena Sociale della Compagnia di San Pietro a Finalmarina

La Compagnia di San Pietro, associazione culturale di Finalmarina, annuncia i preparativi per la "Cena Sociale", un grande momento conviviale che raduna soci, amici e simpatizzanti e, nel contempo, è l'occasione per condividere insieme tanti bei ricordi del lavoro svolto durante l'estate e magari gettare "sul tavolo" qualche idea per eventuali progetti futuri.

Naturalmente, vista la vocazione dell'associazione per la tutela delle tradizioni legate al mare, anche il menù non può che essere di tipo "marinaresco". Dopo un "antipasto fantasia", il piatto forte saranno le cozze alla marinara annaffiate dal prosecco. Si conclude con il sorbetto e il caffé Giovannacci.

Appuntamento per sabato 14 settembre alle 20 nel piazzale dei Pescatori sulla Spiaggia dei Neri, Lungomare Migliorini.

Coloro che fossero intenzionati a partecipare possono contattare i numeri 340-93237194 oppure 340-4866401 entro il 12 settembre.