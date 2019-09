Albenga, Ciangherotti scettico sull'istituzione di un ente multiservizi: "Non prendiamo in giro i disoccupati"

Il Sindaco risponda alle mie perplessità. Perché chi può dire che una società in house, a parità di budget, possa funzionare meglio delle società private? Per fare opere e servizi di qualità occorrono programmazione, controlli e voglia di investire. Delegare tutto ad un soggetto interamente pubblico e pensare che tutto possa finalmente e improvvisamente funzionare è quantomeno ingenuo, se non sintomo di malafede e dabbenaggine.

Con quale capitale opererà dunque la società in house? Per finanziarla si utilizzeranno risorse attualmente impiegate per attività di competenza comunale. Il risultato quindi non cambierà. L'Amministrazione non prenda in giro i cittadini e non illuda i disoccupati".