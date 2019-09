Governo. Battelli (M5S): "Amici che portano in dote bagaglio M5S, forza!"

"Nel nuovo governo ci sono colleghi e amici fraterni. Grazie a chi ha prestato fin qui il suo impegno, in bocca a lupo a quanti ricopriranno ruoli delicatissimi. Certo che vi farete valere, avete in dote un bagaglio acquisito in anni di battaglie nel M55. Forza ragazzi, siamo con voi!". Lo scrive, su Twitter, il presidente della Commissione per le Politiche Ue della Camera Sergio Battelli.