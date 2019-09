"Esprimo soddisfazione per la nascita di questo governo. Tuttavia, c'è il rammarico per l'assenza di liguri nella formazione dell'esecutivo. Dopo quel che è accaduto negli ultimi anni, a Genova e non solo, sarebbe stato opportuno e doveroso garantire una rappresentanza alla regione".

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Liberi e Uguali.