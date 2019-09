"Maestro Artigiano", termine del 6 settembre per le domande

"Non è un riconoscimento da farsi scappare: c'è tempo fino al 6 settembre per fare istanza per il riconoscimento della qualifica, inoltrabile presso la sede della Camera di Commercio" commenta l'assessore allo Sviluppo Economico e Attività Produttive del Comune di Savona Maria Zunato.

"Nel riconoscimento della qualifica c'è un valore immateriale di know how che è strettamente legato al patrimonio dell'artigiano, ma anche un valore sociale, culturale e identitario che affonda la propria tradizione nella cd 'bottega leonardesca'".

"Nell'era digitale non è antitetico parlare di artigianalità - che è fonte ad esempio di quel "made in Italy" che ci connota in tutto il mondo - bensì assolutamente complementare, sia nella fase di elaborazione, pensiamo ad una stampante 3d, sia a quella della divulgazione del saper fare, proprio nell'era di quella conoscenza tacita che nelle grandi aziende assurge al pari del capitale finanziario per importanza. Savona ha dimostrato di avere ottimi artigiani in molte occasioni: a loro il mio sprone a farsi avanti ed i migliori auguri perché insieme si possa valorizzare la loro maestria" conclude l'assessore Maria Zunato.