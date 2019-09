I braccialetti #marinadiborghetto per aiutare la Onlus Bastapoco nel progetto "Life to Life"

Il progetto si chiama “Life to Life” e si svolgerà l’ultima settimana di settembre presso l’Unitalsi di Borghetto. Verranno ospitati bambini malati oncologici con le relative famiglie e famiglie con un genitore malato oncologico. Il progetto prevede che vengano organizzate numerose iniziative e attività per regalare un sorriso e un momento di spensieratezza a famiglie che ne hanno davvero bisogno.

“Quando persone che hanno qualcosa da raccontare incontrano persone che hanno la sensibilità di ascoltare, nascono preziose collaborazioni” commenta così il sindaco Giancarlo Canepa la sinergia nata, con il contributo del Comune di Borghetto, tra l’Unitalsi e Bastapoco e alla quale anche Vivi Borghetto darà il suo sostegno.

Aggiunge Canepa: “Ringrazio Il Dott. Paolo Broggio, presidente della sezione Unitalsi di Monza per aver nuovamente dato la disponibilità della struttura così come già avvenuto in occasione dei tornei giovanili di calcio. L’Unitalsi di Borghetto è un esempio di grande umanità che in estate si popola di volontari che silenziosamente e senza riflettori dedicano il loro tempo a chi ne ha bisogno. E naturalmente ringrazio i cari amici Luca Bogliano e Marco Ghini per aver scelto Borghetto per realizzare con il loro stile scanzonato ed irriverente un’iniziativa seria e di grandissimo valore”.