Pietra Ligure, il 12 settembre la serata varietà "Anche noi per Marco"

Giovedì 12 settembre, alle ore 21.00 presso il cinema teatro Moretti di Pietra Ligure, andrà in scena la serata varietà "Anche noi per Marco".

L'evento, patrocinato dal Comune pietrese, sarà l'occasione per raccogliere offerte da destinare all'acquisto della strumentazione Fes-Bike per Marco Centino, giocatore dell'A.S.D. Pietra Ligure 1956, vittima di un grave incidente stradale nel giugno 2018.

È possibile prenotare gratuitamente un posto al cinema teatro contattando il numero di telefono 3384495619 oppure rivolgendosi alla Pasticceria Moggia in via Garibaldi 25 a Pietra Ligure.

Durante lo spettacolo del 12 settembre, inoltre, sarà possibile acquistare i biglietti per la partita del cuore "Un gol per Marco" in programma venerdì 13 settembre alle 20.30 allo stadio "Devincenzi" di Pietra Ligure.