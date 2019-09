Albenga, lo storico negozio di articoli per scuola, casa e ufficio: "Linea Carta" diventa "Packaging Diffusion"

Grandi novità per Linea Carta, il negozio di cartoleria -e non solo- preferito dagli albenganesi e dai clienti di tutto il ponente ligure. Con l’arrivo di settembre è ormai pronto il rinnovo e l’ampliamento dei locali: Linea Carta diventa più grande e con un nuovo nome, Packaging Diffusion: "Le nuove esigenze di mercato e della clientela ci hanno portati a rafforzare la nostra gamma e ad ampliare il nostro negozio - spiega la titolare Stefania Trimboli - In questo modo da Linea Carta- Packaging Diffusion potremo dare più spazio e più prodotti ai nostri clienti con la stessa qualità e convenienza".

Linea Carta - Packaging Diffusion diventa una ditta più grande e strutturata, con 50 mq di locali in più e una nuova grafica con totem luminosi che rendono più visibile il negozio e ne rinnovano l’immagine. Inoltre, Linea Carta è diventata parte di un gruppo, Packaging Diffusion, che si sta affermando come una nuova realtà del packaging italiano: la ditta ha già completato 3 nuove assunzioni nella sua sede operativa di Villanova d’Albenga e si sta espandendo con la costruzione di nuovi capannoni per la produzione, lo stoccaggio e la vendita di prodotti legati al packaging e non solo.

Oltre alla gamma già esistente Packaging Diffusion proporrà alla clientela anche prodotti a marchio proprio con il nome “BAMBOO”.

"Questa per noi è una nuova sfida e i tempi sono maturi. Oltre al nostro lungo elenco di prodotti avremo una nuova linea dedicata ai prodotti bio, con piatti, posate e molto altro completamente biodegradabili, nel rispetto dell’ambiente". Racconta Roberto Cravero, anch’esso titolare dell’attività. "Puntiamo molto su questi prodotti perché anche noi vogliamo fare la nostra parte per ridurre l’impatto di quello che utilizziamo sull’ecosistema. Volevamo proporli in modo importate alla nostra clientela, già sensibile a queste tematiche, prima ancora che questi materiali diventino obbligatori nel 2021. Abbiamo investito molto e assunto personale per puntare anche alla vendita all’ingrosso ma siamo solo all’inizio del nostro piano industriale" continua Cravero.

Infatti, i piani di Packaging Diffusion prevedono la creazione di un catalogo con una vasta gamma di prodotti e la creazione di nuove e grandi sedi commerciali. D’altronde, la famiglia Trimboli è attiva nel Packaging italiano sin dal 1960 grazie al fondatore di Flexopack Nicola Trimboli, tra i primi a credere nei sacchetti Bio e creando un business verde all’avanguardia con clienti della Grande Distribuzione Organizzata in tutta Europa. La storia continua e oggi Linea Carta – Packaging Diffusion va in questa direzione con qualità e prezzi estremamente competitivi.

Il Marchio BAMBOO avrà come claim “Shopping & you” e si inserirà nel vasto assortimento di marche internazionali che si possono trovare nel negozio.

Tutte queste novità verranno presentate al pubblico venerdì 6 settembre dalle ore 16:00 nella sede di Linea Carta – Packaging Diffusion di Albenga, in via Isonzo 19. Ci sarà un grande buffet aperto a tutti per poter vedere la nuova parte del negozio e valutare tutte le forniture necessarie per la scuola, l’ufficio e la casa. Ricordiamo che Linea Carta – Packaging Diffusion dispone di un ampio parcheggio riservato di fronte al negozio.