Franco Beretta è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato di Bombardier Transportation Italy

Con delibera del 27 Agosto, il Consiglio di Amministrazione di Bombardier Transportation Italy ha nominato Franco Beretta Presidente e Amministratore Delegato della società con efficacia dal 1 Settembre. Franco Beretta ricopre questa posizione in aggiunta al suo ruolo di Responsabile della Regione Mediterranean.

Franco Beretta ha fatto il suo ingresso in Bombardier come project manager nel 1990 e da allora ha ricoperto vari ruoli in ambito Sales e Project Management. Dal 2005 ha trascorso sei anni nel settore ferroviario, lavorando per Trenitalia e Casram, prima di tornare in Bombardier nel 2011 in qualità di direttore del progetto ETR1000-V300 ZEFIRO. Negli ultimi tre anni, Beretta è stato direttore del progetto SBB. Nel mese di luglio del 2019 è stato nominato Responsabile della Regione Mediterranean, all’interno della regione EMEAI con piena responsabilità per incrementare il business e gestire i progetti in Italia ed Iberia.

Bombardier è un importante partner a lungo termine dell’industria ferroviaria italiana, con un notevole curriculum di fornitura di nuovi treni, soluzioni di segnalamento e servizi di manutenzione.

Bombardier Transportation

Bombardier Transportation è leader mondiale nella tecnologia ferroviaria e offre il più vasto portafoglio del settore, proponendo le più ampie soluzioni ferroviarie, dai treni, ai sottosistemi, al segnalamento. L'azienda fornisce sistemi di trasporto completi, tecnologia e-mobility e servizi di manutenzione. Bombardier Transportation continua a scoprire nuovi percorsi nella mobilità sostenibile. Fornisce soluzioni integrate che creano notevoli vantaggi per gli operatori, i passeggeri e l'ambiente. Con circa 40.650 dipendenti, Bombardier Transportation ha sede a Berlino, Germania e opera in più di 60 paesi.

Bombardier

Con oltre 68.000 dipendenti, Bombardier è leader mondiale nell’industria dei trasporti, in grado di creare aerei e treni innovativi e rivoluzionari. I nostri prodotti e servizi offrono esperienze di trasporto di alto livello che stabiliscono nuovi standard in termini di comfort dei passeggeri, efficienza energetica, affidabilità e sicurezza.

Con sede a Montreal, in Canada, Bombardier dispone di siti di produzione e di ingegneria in 28 Paesi dedicati ai diversi segmenti di trasporto, aeromobili aziendali, aeromobili commerciali, aerostrutture e servizi di ingegneria. Le azioni sono quotate al Toronto Stock Exchange (BBD). Nell'anno fiscale conclusosi il 31 dicembre 2018, ha avuto un fatturato di 16,2 miliardi di dollari. Notizie e informazioni sono disponibili su sito bombardier.com o su Twitter @Bombardier.