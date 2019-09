Convenienza e medici specializzati: le ragioni del successo del trapianto capelli in Turchia

Istanbul è considerata la patria del trapianto capelli . La città turca conta oltre 350 centri specializzati, meta ogni anno di migliaia di persone provenienti da ogni parte del mondo. Il trend del turismo medicale per trapianto di capelli interessa non solo l’antica capitale, ma tutto il Paese, con un’affluenza di circa 200 mila persone ogni anno.

Le ragioni di tanto successo sono da ricondurre principalmente a due fattori: prezzi contenuti e medici altamente preparati. Le tariffe sono molto convenienti se paragonate con il trapianto capelli costo in Italia e ancor più rispetto ai prezzi applicati nel resto d’Europa e negli Usa.

Nel Belpaese un trapianto capelli può costare dai 3.000 ai 10.000 euro, mentre negli altri Paesi del Vecchio Continente e negli Stati Uniti le forbici di prezzo sono rispettivamente 4.000-20.000 euro e 5.000-25.000 euro. In Turchia per un intervento si va dai 1.500 ai 3.500 euro circa. La convenienza quindi è indiscutibile.

In quanto ai medici, in Turchia ci sono diversi specialisti del trapianto e veri e propri pionieri del settore, come il dottor Yetkin Bayer , che nel 2003 ha fondato la Dr. Bayer Clinics di Istanbul. Dopo la laurea in medicina conseguita alla Trakya University, si è specializzato in medicina cosmetica in California e ha concentrato il suo percorso professionale nel trapianto capelli.

Nel corso della sua carriera il dottor Yetkin Bayer ha contribuito attivamente all’evoluzione del settore - è stato tra i primi medici ad usare la tecnica FUE e Choi Pen ottenendo ottimi risultati - e ha sviluppato tecniche all’avanguardia mirate alla totale soddisfazione del paziente. Ad oggi ha eseguito oltre 10 mila trapianti e vanta un’esperienza ultraventennale. Nella sua clinica effettua trapianti di capelli, barba e sopracciglia.

Trapianto di capelli in Turchia con consulenza personalizzata e assistenza gratuita 12 mesi alla Dr. Bayer Clinics

Quella della Dr. Bayer Clinics è tra le migliori proposte per il trapianto capelli in Turchia. Il personale della clinica si prende cura del paziente in ogni fase del soggiorno ad Istanbul: programma gli spostamenti dall’aeroporto verso hotel e clinica e fornisce tutto il supporto necessario.

Disponibile tutti i giorni, 24 ore su 24, il team di assistenza è composto da personale accuratamente selezionato e formato direttamente dal dottor Bayer. I membri del team parlano italiano, inglese, francese, turco e arabo a livello madrelingua.

Il team medico conta tre medici specializzati (incluso il dottor Yetkin Bayer), nonché infermieri e anestesisti selezionati. La clinica propone un servizio di consulenza personalizzata e un’assistenza telefonica gratuita nei 12 mesi successivi all’intervento.

Il valore dell’offerta della Dr. Bayer Clinics è confermato dagli oltre 20 mila trapianti di successo e dalle attestazioni di stima ricevute dai medici che vi operano, riconosciuti a livello mondiale come esperti del settore. Circa il 20% dei pazienti della clinica è composto da medici specialisti, chirurghi, ricercatori e infermieri.