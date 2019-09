L'associazione DNA Musica di Savona trionfa al "Baby Voice" di Legnano

Straordinario successo per l’associazione culturale DNA Musica di Savona, che nella splendida cornice di Villa ReNoir a Legnano, in provincia di Milano, ha conquistato eccellenti posizioni sul podio della finalissima nazionale di “Baby Voice”, prestigioso concorso per cantanti emergenti.

Sotto la guida dei vocal coach Iliana Saviozzi e Marco Caudullo, un’agguerrita e affiatata squadra di giovani cantanti ha portato a casa importanti posizionamenti.

Amalia Spirito conquista il 1° posto per la categoria “Baby”, Sara Airaldi arriva al 2° posto nella stessa categoria ed Elena Pedone è al 2° posto in categoria “Junior”.

Piazzamenti ottimi per le quattro giovanissime che completavano la squadra di DNA Musica Savona: in ordine alfabetico Alice Airaldi, Giulia Delfino, Emma Lagorio e Iris Ramilli.

Non dimentichiamo, inoltre, che la già citata Amalia Spirito è reduce da un ottimo secondo posto anche a “Vocine nuove a Castrocaro”.

Chiediamo alla vocal coach Iliana Saviozzi quanto lavoro c’è dietro a questa conquista di importanti traguardi: “Moltissimo studio – ci risponde – affrontato con impegno e passione. Tutti i ragazzi e le ragazze che portiamo ai concorsi nazionali frequentano i nostri corsi di canto con dedizione”.

E adesso, progetti per il futuro?

Ci racconta ancora Iliana Saviozzi: “Tanta carne al fuoco. La nostra scuola ha un coro di voci bianche che ha contribuito alla messa in scena della Bohème a Millesimo e abbiamo in programma una collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa di Savona. E poi ci sono altri progetti che sveleremo più avanti nel tempo, quando saranno definiti in ogni dettaglio.

Ma la nostra scuola non è solo spettacolo e concorsi, ma è anche impegno sociale nei confronti di tanti bambini meno fortunati dei nostri. Per questo ogni anno partecipiamo agli eventi benefici organizzati dall’associazione Savona nel cuore dell’Africa”.