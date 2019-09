Televotiamo le nostre concorrenti liguri e riportiamo lo scettro di Miss Italia in Liguria

Appello al Televoto a tutti gli abitanti e turisti che risiedono nella stupenda Regione Liguria. Aiutiamo le nostre magnifiche 4 Finaliste Nazionali televotando. Il televoto deciderà Miss Italia 2019.

I numeri del televoto sono i seguenti: 894.424 da fisso e 475.475.0 da mobile. Per la prima volta nella storia del Concorso, tutte le fasi di votazione che porteranno all'elezione di Miss Italia 2019 saranno affidate esclusivamente al televoto. Le fasi di votazione saranno quattro: si passerà dal numero di 80 miss a 40, poi a venti, a dieci, quindi a due.

Prevista infine un'ulteriore fase di votazione, che coinvolgerà le ultime due miss in gara e una terza ragazza, recuperata da una giuria di esperti tra le 78 escluse. Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ogni sessione di voto. I numeri del televoto sono i seguenti: 849.42 da fisso e 47.475.0 da mobile Il numero massimo di voti effettuabili da ciascuna utenza telefonica è di cinque per ciascuna sessione di voto.

I numeri per televotare e fare Votare le Finaliste Liguri Sono:

Marialaura Caccia Miss Liguria N°07 di Ceriale prov.di Savona.

Giulia Nora Miss Cinema Liguria N° 26 di Genova.

Francesca Licini Miss Sorriso Liguria N° 42 di Genova.

Alessia Lamberti Miss Be_Much Liguria N°73 di Sanremo prov. Imperia.

Televotate e fate votare aiutiamo le nostre Miss con il Televoto e proviamo a riportare in Liguria il Titolo di Miss Italia che manca da oltre 50 anni.