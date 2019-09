Una meta da scoprire: Varese con il Sacro Monte, la mostra di Guttuso e la sua Fiera

Varese sta conquistandosi sempre di più il ruolo di destinazione turistica negli ultimi tempi. Il Sacro Monte ha un fascino speciale, particolarmente verso il tramonto e nelle chiare giornate di settembre. Il suo lago è meta di appassionati non solo degli sport d’acqua ma di molte coppie e famiglie che lo visitano in bicicletta.

Sino al 16 settembre la città ospita la Fiera di Varese, giunta alla 42^ edizione, evento di grande richiamo per il territorio ed ottima opportunità per i turisti per trascorrere alcune ore tra esposizioni, eventi e occasioni di enogastronomia locale

La vera novità di questa edizione è il fuori fiera di Varese, un evento nell'evento che coinvolge anche il centro della città, sotto il claim "Fiera di Essere Varese". Durante la kermesse, con lo stesso biglietto del parcheggio della fiera sarà possibile parcheggiare gratuitamente nelle aree blu del centro e approfittare delle opportunità culturali, artistiche ed enogastronomiche che le attività commerciali offriranno ai visitatori.

Un posto di rilievo avrà la presenza, all'interno dello stand della Camera di Commercio, della borsa immobiliare "La Casa in Piazza“ che darà l'opportunità ai visitatori di accostarsi alle migliori proposte immobiliari delle agenzie del territorio.(per saperne di più clicca qui)

In fiera sarete presi anche per la gola, con una selezione dei migliori truck di street food: cucina gourmet nazionale (con i prodotti di Chalet Cimone, bocconcini di patate e formaggio di malga e speck del trentino e le piadine di montagna) e internazionale (con i famosi takoyaki di Osaka).

Tutte le informazioni sulla Fiera di Varese, con orari ed eventi cliccando qui.

La città presenta poi la mostra di Guttuso per i turisti che amano la grande arte italiana ai Musei Civici di Villa Mirabello “Renato Guttuso a Varese”, la mostra, a cura di Serena Contini, con cui il Comune celebra il maestro di Bagheria, uno dei più interessanti artisti e intellettuali del Novecento italiano. Venticinque dipinti saranno per la prima volta presentati a Varese nelle sale della villa settecentesca che domina i Giardini Estensi, in un percorso a temi che permetterà di valorizzare le opere che appartengono alla collezione Pellin. Maggiori informazioni sul sito ufficiale del Comune di Varese.

Il territorio offre molte attrazioni tra ville e paesaggi, non a caso dal 20 settembre inizierà Nature Urbane, il Festival del Paesaggio, altro evento da non perdere.

Scegliere Varese come destinazione turistica in settembre può rivelarsi una bella sorpresa.