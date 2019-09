Volete diventare "Pirates"? A Luceto al via le selezioni

Grande evento in programma Domenica 8 Settembre, al Pirates Field di Luceto , dove si terrà il 1° camp di reclutamento del sodalizio ligure. Ne parliamo con il Direttore sportivo dei Pirates, Eugenio Meini.

E’ la prima volta che i Pirates inaugurano ufficialmente la stagione con un camp di reclutamento, dacci alcune indicazioni:

“ Il camp inizierà alla mattina con l’apertura degli spogliatoi alle ore 9,15. Ricordo che il camp è aperto a tutti , dagli 8 anni in su sia maschi che femmine. Il nostro capo allenatore Alfredo Giuso Delalba con il suo coaching staff, inizieranno il camp con dei test atletici , ci sarà quindi una pausa pranzo verso le 13, poi la ripresa pomeridiana sarà alle ore14,00 dove faremo alcuni esercizi propedeutici, sia per il football americano che per il flag football, sempre comunque con la massima attenzione verso i neofiti , per concludere il tutto alle ore 17. E’ un opportunità che offriamo a chiunque voglia conoscere e provare le nostre discipline.”

Avete già avuto delle adesioni?

“Certamente. Proprio il buon numero di adesioni ha fatto si che nascesse l’esigenze del camp. Vogliamo concentrare il lavoro per i neofiti in una giornata, per dargli il modo di cominciare a capire lo sport. Inoltre iniziando un programma tutti insieme, allo stesso livello, non si corre il rischio di lasciare qualcuno indietro. Ricordo anche che non sarà una giornata isolata ma, per chi continuerà, sono in programma altri camp, sempre piu’ performanti”.

Maschi e femmine?

“Gli esercizi che faranno sono la base dello sport. Tutti possono farli senza problemi, in quanto test atletici molto semplici. Tutti esercizi rapportati anche all’età. Avremo cosi modo di verificare le aeree di miglioramento e valutare in seguito i ruoli più idonei per chi vorrà proseguire”.

Non si parlerà solo di football americano e flag football, ma anche di programmi dedicati ai più giovani.

“Il nostro programma è anche impegno sociale. Il problema più grosso oggi per una famiglia, è il tempo. Avere una società sportiva come i Pirates, che si farò carico del tempo da dedicare ai figli, sia con l’attività sportiva ma anche aiutandoli per i compiti scolastici, credo che sarà molto apprezzato dai genitori. Siamo anche in procinto di perfezionare gli ultimi dettagli dell’equipe medica che seguirà costantemente i nostri giovani tesserati nello sviluppo motorio. Oggi la società Pirates è in grado di offrire questo tipo di servizio ai propri affiliati”.

Appuntamento quindi al Pirates Field di Luceto , Domenica 8 Settembre dalle ore 10,00 pronti in campo, con apertura spogliatoi alle ore 9,15. Abbigliamento per i test atletici sarà con maglietta, pantaloncini e scarpe per terreno sintetico.