Pd e Articolo 1: parte dal Savonese il tavolo di confronto del centrosinistra in vista delle Regionali

Annunciano le segreterie provinciali del Partito Democratico e di Articolo 1: "Nella serata del 4 settembre si è tenuto un incontro tra le delegazioni provinciali di Partito Democratico e Articolo 1. Nel corso della riunione si è deciso di avviare "il cantiere" per dare una nuova prospettiva ai problemi del territorio. I protagonisti della serata hanno deciso di fare appello a tutte le forze del mondo sociale, politico ed economico, che riconoscendosi in un preciso quadro di valori, desiderino dare il loro contributo.

La proposta si avvia con la possibilità di istituire una serie di "tavoli del centrosinistra", per discutere ed elaborare proposte sui problemi più importanti del territorio (sanità, welfare, lavoro, economia, ambiente) e sulla città di Savona. Questi tavoli non saranno limitati al recinto dei due movimenti politici, ma saranno allargati al contributo di altre forze di orientamento progressista, di organizzazioni o di singoli esponenti della società civile e del mondo economico del nostro territorio. L'obiettivo è quello di fornire un luogo di discussione permanente per il mondo del centrosinistra e una base programmatica alla coalizione, in vista delle prossime elezioni regionali e delle successive elezioni comunali di Savona".