Savona, nuovo piano della mobilità: il vicesindaco Arecco espone il capitolo dedicato ai sistemi di risalita

Partendo dallo slargo esistente ai bordi dell’Aurelia, di fronte al porticciolo dell’Assonautica, costeggiando il nuovo muraglione di contenimento dello svincolo di Miramare dell’Aurelia Bis, si potrebbe arrivare, con la prima fermata del nuovo ascensore, al bocciodromo di Via Famagosta. Proseguendo con il tracciato, indicativamente coincidente con la linea dei vagonetti, si arriverebbe al capolinea di Via Ranco, incontrando le fermate proposte in Via Famagosta e Via Amendola.