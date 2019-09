Casanova, l'appello dell'Enpa: "Passaggio volpi. Rallentare e fare attenzione"

Rallentare, passaggio volpi: è l’appello, con tanto di cartello, che lancia la Protezione Animali savonese per la presenza, lungo la strada che dalla frazione Canova raggiunge il colle del Melogno, nell’entroterra di Finale Ligure.

Qualcuno ha infatti cominciato a lanciare cibo dalle auto, o depositarlo lungo la strada, che un alcune simpatiche volpi hanno molto gradito, ed ora lo aspettano invadendo spesso le corsie e rischiando di provocare e subire incidenti.

L’Enpa invita vivamente ad evitare tali comportamenti, suggerendo a chi voglia continuare ad aiutare questi animali, a fermarsi, addentrarsi nel bosco e lasciare il cibo ad oltre cento metri dalla strada, ricordando che esiste un divieto di foraggiamento dei cinghiali.

Nei prossimi giorni volontari locali sistemeranno in zona alcuni cartelli, nel rispetto del codice della strada, invitanti alla massima attenzione, in attesa che la situazione si risolva con auspicabili comportamenti intelligenti da parte di chi vuole davvero aiutare la famigliola di volpi senza rischi per persone ed animali.