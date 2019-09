Meteo, perturbazioni a spasso per l’Italia ma con poca pioggia al nord-ovest

L’arrivo della perturbazione di ieri, più intensa di quanto previsto ad inizio settimana, apre un periodo pienamente autunnale in cui le correnti atlantiche porteranno tempo instabile e perturbato sul nostro paese anche nei giorni successivi, di fatto però non colpendo mai pienamente il nord-ovest. Temperature in calo e sotto media.

Al nord-ovest quindi avremo questa situazione

Oggi venerdì 6 settembre

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso, con precipitazioni più consistenti su zone alpine e prealpine di torinese, aostano e nord Piemonte. Altrove qualche piovasco sparso. Miglioramento a partire dal tardo pomeriggio. Temperature massime in calo rispetto a ieri e con valori non oltre i 20/22 °C delle coste liguri. Venti deboli settentrionali su pianure, da moderati a localmente forti da nord in Liguria, in attenuazione in nottata.

Sabato 7 e domenica 8 settembre.

Nonostante la presenza di un minimo depressionario in quota, le correnti mediamente settentrionali non favoriranno lo sviluppo di ulteriore maltempo nel weekend ad eccezione di isolati rovesci sulle zone alpine. Anche se domenica una perturbazione piuttosto intensa lambirà le zone più orientali e la Liguria, essendo più incentrata verso le zone centrali ed orientali del nord Italia.

Temperature stazionarie o in leggera ripresa nelle massime anche se sotto media, con valori domani arriveranno sui 26/27°C per poi calare nuovamente domenica. Minime comprese tra 10 e 14 °C, ancora un più alte sulle coste liguri. Ventilazione in generale debole e di direzione variabile.

Da lunedì 9 settembre

Ancora una fase di ulteriore miglioramento tra lunedì e martedì con temperature in ripresa ma ancora sotto la media, e poi una nuova perturbazione potrebbe fare capolino tra martedì e mercoledì con piogge e temporali diffusi.

