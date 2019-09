Investimento pedonale questa mattina a Borghetto Santa Spirito. L'allarme è stato lanciato in piazza Caduti sul Lavoro.

Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca di Borghetto, l'automedica Sierra 4 e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. La dinamica è ancora in via di accertamento.

La persona investita (un uomo) è stato trasportato con un trauma cranico definito 'importante' in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.