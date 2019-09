Incendio di Cenesi: proseguono le operazioni di bonifica

Proseguono le operazioni di bonifica dell'incendio divampato nello spazio boschivo della frazione di Cenesi, nel Comune di Cisano sul Neva.

L'incendio sta mettendo a dura prova fin dalla prima mattinata di oggi sia il personale delle squadre di Vigili del Fuoco, sia i volontari dell'AIB (Anti Incendio Boschivo) sotto un duplice aspetto: da una parte il forte vento contribuisce a propagare le fiamme, dall'altra la zona impervia non rende facile il raggiungimento del rogo da parte dei mezzi terrestri.

Per questo motivo a partire da mezzogiorno sono entrati in azione due idrovolanti Canadair CL-415, giunti ad affiancare l'elicottero già in azione sul posto.