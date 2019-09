Intervento dei Vigili del Fuoco, affiancati dagli agenti di Polizia Locale del Comune di Pietra Ligure, in via Porro, poco lontano dal maxiparcheggio di piazzale Geddo, per mettere in sicurezza un albero con rami resi pericolanti dal forte vento.

Fortunatamente non si registrano danni alle cose o persone ferite. Purtroppo però il forte vento delle ultime ore ha costretto a notevoli "tour de force" i Vigili del Fuoco in diverse città.