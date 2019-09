Alassio: terzo giorno per il "Festival della Cultura"

Una giornata dedicata ad approfondire aspetti e valori del Premio Letterario Alassio Centolibri, in primis, ma anche il Premio per l'Informazione Culturale che questa sera sarà consegnato a Mario Tozzi, giornalista, divulgatore scientifico e conduttore di "Sapiens" su Rai Tre.

Prima della cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, il noto giornalista televisivo sarà protagonista di una chiacchierata al Diana Grand Hotel, alle ore 17,30, a tu per tu con Ernesto Ferrero, presidente della giuria del premio letterario proprio per approfondire cosa rappresenti "L'informazione culturale per Mario Tozzi".