"Arboresco", mostra d'arte contemporanea in piazza del Santuario a Savona

"Arboresco. Esplorazioni tra forme e colori in natura e sulla tavola". Mostra d’arte contemporanea al Palazzo delle Azzarie (g.c,), in Piazza del Santuario a Savona.

Dal 19 settembre al 5 ottobre 2019, orario dalle ore 16 alle ore 18,30 da venerdì a domenica, con inaugurazione il 19 settembre 2019, ore 17,30.

L'evento è organizzato dalla Associazione “Aiolfi”, no profit Savona e da AMMI Prov.le di Savona; col patrocinio di APSP Opere Sociali di N.S. di Misericordia Savona e della Consulta Provinciale Femminile di Savona

Artisti partecipanti : Walter Allemani, Maria Paola Amoretti, Gianfranco Angioni, Ivo Antipodo, Cinzia Bassani, Carlo Bossi, Franco Chiara, Sandra Chiappori, Brunella Coriando, Giulio Cosso, Lara Del Pizzo, Paola Failla, Alessandro Fieschi, Biagio Giordano, Marketa Kanokova, Cristina Mantisi, Renata Minuto, Maria Luisa Montanari, Franca Moraglio Giugurta, Matteo Musetti, Umberto Padovani, Vittorio Patrone, Renato Podestà, Anna Santoiemma, Mariella Relini, Angela Ruffino, Mariarosa Scerbo, Nani Tedeschi, Chiara Vallarino, Lilia Viriglio

Iniziative di valorizzazione a cura di Silvia Bottaro : il 27 settembre, ore 16 visita al Museo Peluzzi e del Tesoro del Santuario; il 4 ottobre, ore 16 Palazzo delle Azzarie, “Preghiere di legno” e opere di Paolo Gerolamo Brusco nel Santuario di Savona.

Ingresso libero e informazioni chiamando il mobile: + 39 3356762773.