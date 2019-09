Campionato amatori calcio UISP Savona: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni per la stagione sportiva 2019/2020 per i campionati di calcio UISP

La stagione scorsa l’Uisp di Savona ha organizzato 4 tornei per 56 squadre e 581 giocatori in totale.

CAMPIONATO AMATORI “CALCIO A 5” GIRONE PONENTE SAVONA

Le squadre sono composte da 5 (cinque) calciatori.

Campo di gara: Palazzetto dello Sport di Quiliano.

Svolgimento gare in serate infrasettimanali.

Chiusura iscrizioni: 30 settembre 2019.

Inizio campionato: prima quindicina di ottobre.

Vige regolamento e normativa Uisp Nazionale Aps Settore di Attività Calcio.

Informazioni e iscrizioni presso la segreteria del Comitato e/o presso il Responsabile del Settore Calcio Francesco Landucci (348 6929054).

CAMPIONATO AMATORI “CALCIO A 5” GIRONE VALBORMIDA

Le squadre sonocomposte da 5 (cinque) calciatori.

Campo di gara: Palazzetto dello Sport (fondo in erba sintetica) – Località Campi Sportivi - Pallare.

Informazioni, iscrizioni, modalità di svolgimento e quote presso Asd Pallare ’67 – Loc. Campi Sportivi – Pallare.

Telefono: 345.5397493 – e-mail: pallare67@gmail.com

CAMPIONATO AMATORI “CALCIO A 5” GIRONE LEVANTE SAVONA

Le squadre sono composte da 5 (cinque) calciatori.

Sede delle gare: campi in erba sintetica A.S.D. Tie Break– Via Villagrande – Varazze.

Informazioni, iscrizioni, modalità di svolgimento e quote presso ASD Tie Break – Via Villagrande, 3 – Varazze.

Telefono: 019.95493 – Cell. 349.0936289 – e-mail: asdtiebreak@libero.it