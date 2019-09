Finale, la tempesta di vento fa rinviare di un giorno "Pesto d’Amare"

La tempesta di vento che giovedì sera si è abbattuta su Finalpia ha danneggiato in maniera pesante le strutture che si stavano allestendo per ospitare la grande festa Pesto d’Amare che avrebbe dovuto essere inaugurata oggi, venerdì 6 settembre, alle 18. I danni sono stati tali da costringere gli organizzatori ad annullare l’inaugurazione, ma non la manifestazione con un cambio di programma.

Pesto d’Amare, infatti, aprirà i battenti domani, sabato 7 settembre, con lo stesso programma, mentre gli eventi previsti per oggi, laboratori, cucine, mercatino, verranno proposti domenica 8 settembre dalle 10 alle 18, in pratica allungando l’orario dell’evento.

Gli organizzatori ringraziano per l’impegno messo durante la sera di giovedì i Vigili del fuoco, il personale del Comune, gli espositori, gli abitanti del rione di Finalpia, l’Istituto alberghiero Migliorini. Con il loro lavoro è stato infatti possibile limitare i danni e far si che la manifestazione si possa comunque realizzare.