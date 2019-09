Le ceramiche albisolesi in mostra alla XXII Festa della Ceramica di Nove di Vicenza

Il 7 settembre Gabriele “mrCorto” Resmini e Luca Pi Pellegrini di Officina900 inaugureranno una mostra personale dal titolo “Articolari” presso Palazzo Baccin a Nove di Vicenza, nell’ambito della XXII Festa della Ceramica di Nove, patrocinata da A.I.C.C..

“Articolari” è un progetto che nasce per dimostrare che la ceramica ad Albisola deve tener conto della cultura tradizionale. Ma non è tutto. Deve essere assolutamente anche innovazione e contemporaneità.

Nella grande sala all’inizio del percorso museale del palazzo, la mostra prevede un'installazione di cinque isole di vetro frantumato sulle quali saranno posizionate le opere che giocano sul dialogo tra Design e Scultura, tra utilità e piacere visivo.

I trentadue pezzi che formano cinque opere sono caratterizzati dall'assenza di decorazione e colore e appaiono grigi come se fossero crudi per indirizzare lo spettatore direttamente al concetto che li ha ispirati.

All'interno della mostra verranno esposte anche quattro lastre mediche RX sulle quali appaiono sovrapposte le articolazioni umane con le linee del progetto, spiegando senza l'utilizzo di parole il concept: Multiplo, Snodo ed Incastro. Ultima parte dell'installazione saranno cinque piramidi tronche in plexiglas, una per ogni isola espositiva, tramite le quali si può osservare la scultura scomposta facendo il percorso inverso e riportandola a pezzi di design.

Da due anni l’ A.C.R. Officina900 lavora sul territorio intorno ad Albisola nell’intento di supportare ed ampliare le attività artistiche ed artistico-ludiche. Tra gli eventi che hanno caratterizzato la propria attività ci sono state due edizioni di “Elatan” ad Albisola con la partecipazione di circa 100 artisti nazionali, due mostre al Nuovo Polo Museale di Sassello, svariati work-shop artistici nella ex sede cellese, la prima edizione di “Ti Sei Rotto della Ceramica”, che l’hanno vista collaborare con realtà Comunali, Museali come Casa Museo Jorn e associazioni come Associazioni Ceramisti Albisola, A.I.C.C..

Dicono gli autori: "Ecco il significato di: Ar-ti-co-la-re. Congiungersi in modo da consentire certi movimenti. Essere distinto in parti, suddividersi. Ordinare in una serie i cui membri risultino logicamente congiunti. Organizzare in maniera razionale e capillare Suddividere in più fasi. Muovere nei modi naturalmente consentiti. Abbiamo giocato a fare delle sculture usando come dadi del lego i nostri pezzi di design: quello che può essere funzionale non è detto che si debba usare, e ciò che è bello guardare non è detto che non si possa utilizzare: il progetto Articolari sviluppa l’idea di creare forme sintetiche che leghino la scultura artistica all’oggetto puro e lineare di uso quotidiano".