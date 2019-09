Villanova: a Ligo arriva "la casetta del bookcrossing"

Sabato 7 settembre dalle ore 16, nella Piazza della Chiesa di frazione Ligo a Villanova d'Albenga, il Circolo Ricreativo di Ligo inaugura la “Casetta dei libri”, il secondo punto di Bookcrossing all’interno del Comune di Villanova d’Albenga e il primo in piazza. L’iniziativa, promossa dal Circolo in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Intercomunale della Valli Ingaune, è volta a diffondere il Bookcrossing e a liberare i libri imprigionati negli scaffali. All’interno della “casetta” sarà possibile prendere gratuitamente libri e metterne altri da condividere. “L’idea è nata per caso, durante una cena in piazza organizzata dal Circolo nel mese di agosto. Tutti si sono dati subito da fare: chi ha costruito la casetta, chi ha portato i libri, chi ha organizzato l’inaugurazione... Ciascuno ha dato il proprio contributo e questo ci fa ben sperare per una buona riuscita del progetto” dice Massimo Mel, presidente del Circolo. Di seguito il programma del pomeriggio dedicato all’inaugurazione:

Dalle 16.00 alle 16.30, scambio libero di libri.

Dalle 16.30 alle 17.00, laboratorio artistico per grandi e piccini.

Dalle 17.00 inaugurazione della Casetta dei Libri.

Dalle 17.15 letture ad alta voce a cura del gruppo #cosavuoichetilegga?, in collaborazione con la Responsabile del Sistema Bibliotecario Intercomunale delle Valli Ingaune.

Inoltre, tanti giochi e merenda offerta dal Circolo. La partecipazione a tutte le attività è libera e gratuita.